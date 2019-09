Palmeiras vence Santos fora de casa pelo Campeonato Paulista sub-17

Neste final de semana, as equipes sub-17 de Santos e Palmeiras se enfrentaram no Estádio Ulrico Mursa, em Santos (SP), pela terceira fase do Campeonato Paulista da categoria. E o Verdão saiu com a vitória pelo placar de 2 a 0, permanecendo na vice-liderança do Grupo 21. Vanderlan e Ruan marcaram os gols.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a seis pontos em três partidas disputadas e está atrás da Ponte Preta, que tem a mesma pontuação, mas lidera a chave por conta do saldo de gols. O Santos, por sua vez, segue com três pontos e ocupa a terceira colocação, logo à frente do São Bernardo.

Pela próxima rodada, os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (29), às 10h (de Brasília), no estádio do Canindé, na capital paulista. Antes, o sub-17 do Verdão inicia a decisão pelo título da Copa do Brasil contra o São Paulo na próxima quinta-feira (26), às 16h, no Morumbi.