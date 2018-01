Palmeiras empresta Raphael Veiga para o Atlético-PR até dezembro

Raphael Veiga será jogador do Atlético-PR em 2018. Nesta terça-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Furacão, Mario Celso Petraglia, confirmou à Gazeta Esportiva que o meia do Palmeiras chegará ao clube por empréstimo de um ano.

Assim como o Palmeiras, o Atlético-PR também se apresenta para o início de sua pré-temporada nesta quarta-feira. De acordo com Petraglia, o atleta estará entre o grupo que começará a preparação para os torneio deste ano.

No início da janela de transferências, Veiga e seu empresário estavam decididos a seguir no Palmeiras em 2018. No entanto, a contratação de Lucas Lima e a insistência do Atlético-PR em contar com o atleta convenceram ambos a se transferir para o sul do país.

No Verdão, Veiga, teoricamente, estaria atrás de Lucas Lima, Moisés e Guerra na disputa pela condição de titular da equipe de Roger Machado. Já no Furacão, o meia espera estar na frente de seus concorrentes (Guilherme, Nikão, Felipe Gedoz, Matheus Anjos e João Pedro) pela titularidade.

O Palmeiras comprou 65% dos direitos econômicos de Raphael Veiga junto ao Coritiba, no início do ano passado, por R$ 4,5 milhões. Em 2017, ele fez 22 jogos e dois gols pelo clube para o qual torcia na infância.

Antes de Veiga, o Palmeiras já havia emprestado o goleiro Vinicius Silvestre para a Ponte Preta, além do volante Arouca e dos atacantes Erik e Róger Guedes para o Atlético-MG. Outros atletas ainda podem sair.