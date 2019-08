Palmeiras e Grêmio esbanjam atacantes, mas não têm um goleador definido

Neste sábado (17), às 21h (de Brasília), Palmeiras e Grêmio fazem o primeiro de três confrontos entre as duas equipes em um período de dez dias, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar das situações distintas na competição, o Verdão e o Tricolor compartilham de um mesmo problema: ambos possuem vários centroavantes no elenco, mas não tem um goleador definido no time.

Com a posição dividida entre Deyverson e Miguel Borja na maior parte da temporada, o Palmeiras tem o meia Gustavo Scarpa como artilheiro da equipe no ano, com nove gols marcados. Dudu, que joga pelas pontas, aparece na sequência, com oito tentos. Ao todo, os atuais centroavantes do Verdão somam apenas 12 gols em 2019. São seis de Deyverson, cinco de Borja e um de Arthur Cabral, que disputou somente cinco partidas na temporada.

Ricardo Goulart foi contratado no começo do ano como solução para o comando de ataque. No entanto, o jogador acabou sofrendo uma lesão no joelho direito no final de abril e teve que passar por cirurgia. Menos de um mês depois, teve seu retorno ao futebol chinês solicitado pelo Guangzhou Evergrande e deixou o clube alviverde com quatro gols em 12 jogos.

Agora, o Palmeiras contratou Luiz Adriano com o intuito de finalmente achar o nome certo para o setor. Com experiência na Europa, o jogador assumiu o número 10 do Verdão, mas jogará na posição de “camisa 9”. Henrique Dourado, outro contratado no meio da temporada, ainda não está à disposição de Felipão e não será inscrito na Libertadores. Além deles, Willian também pode ser utilizado como centroavante.

Já pelo lado do Grêmio, os atacantes Everton, Pepê e Luan são os três primeiros artilheiros da equipe no ano, com 12, sete e seis gols, respectivamente. Os centroavantes de origem do elenco gremista, por outro lado, marcaram 14 vezes, ou seja, foram responsáveis por menos de 20% dos tentos tricolores na temporada.

Anunciado em fevereiro, Diego Tardelli ainda não correspondeu e é uma incógnita entre os torcedores, principalmente por conta do salário milionário. Em 22 partidas, o camisa 9 marcou quatro gols e não se firmou como titular, vendo André ocupar a posição. O jogador de 28 anos, porém, só tem um gol a mais na conta, tendo participado de 32 jogos.

Lesionado, Felipe Vizeu marcou cinco vezes em 29 partidas. O camisa 10 sofreu uma ruptura em um dos ligamentos do joelho esquerdo no início do mês de julho. Com uma opção a menos, o Grêmio contratou Luciano, que estava no Fluminense e chega para tentar assumir a titularidade.

Mesmo com os números ruins dos centroavantes, tanto o Verdão como o Tricolor podem apostar em seus jogadores de lado, que vêm se destacando e decidindo as partidas.