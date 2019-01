Negociação avança, e empresário vem a SP para tentar fechar Everson

A negociação entre Santos e Ceará pelo goleiro Everson avançou nos últimos dias. O empresário do jogador, Edson Neto, está em São Paulo nesta segunda-feira para tentar concluir as tratativas.

O Vozão cedeu e aceitou receber a multa rescisória de R$ 6 milhões em uma metade à vista e outra parcelada. O problema é o pedido pela ida de Jean Mota. O meia, identificado com a torcida do Fortaleza e na mira do Bahia, não tem interesse.

Entre Santos e Ceará, faltam detalhes pela venda de Everson – um deles é Jean Mota. E entre Santos e o goleiro, está tudo certo. O atleta quer vir para o Peixe e já avisou a diretoria do seu atual clube.

Em entrevista coletiva neste domingo, depois do empate com o Corinthians, o técnico Jorge Sampaoli elogiou Vanderlei, mas admitiu a necessidade de uma alternativa de goleiro com boa habilidade com os pés.

“Pelo estilo que temos, precisamos de quem jogue bem com os pés. Vanderlei não analisamos com os pés porque não fez nos últimos anos. Precisamos ver a possibilidade de perder quem defenda muito bem, poderíamos ter perdido por 2 a 0, e somar trabalho para que ele jogue com os pés. Não sabemos quanto vai demorar. Precisamos ter alternativa com Vladimir ou outro que chegue. Não há muito tempo pelo número de jogos. Precisamos de realidade concretas urgentemente. Vanderlei passou muito pelo pé hoje”, disse Sampaoli.