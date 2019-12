Presidente do Grêmio elogia corintianos, mas ainda não vê troca como solução por Luan

A negociação entre Grêmio e o Corinthians pelo atacante Luan segue sem a evolução esperada. Nesta segunda-feira, o presidente do time gaúcho, Romildo Bolzan Junior, chegou a elogiar alguns atletas do Timão, mas não colocou uma troca como opção para viabilizar a negociação.

“Gosto do Cássio, que foi revelado no Grêmio, tem o Fagner, o próprio Júnior Urso é um volante interessante. Tem vários jogadores que interessariam, mas nada disso está em curso. Não vamos criar uma especulação nisso”, comentou durante a festa oficial do Brasileirão, em entrevista à Fox Sports.

Nos últimos dias, Romildo Bolzan Junior confirmou que conversou com Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, sobre a situação de Luan. No entanto, o que foi apresentado pelo Timão ficou longe de empolgar os gaúchos, que tratam, no momento, o negócio como “praticamente impossível”.

Por isso, o Grêmio prioriza recuperar o melhor futebol de Luan. “Ele teve problemas físicos e nunca mais desempenhou o melhor futebol. O que queremos é que ele volte a jogar. Nós contamos com ele, mas se tiver uma

situação importante podemos examinar”, encerrou Bolzan.