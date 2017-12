Podendo sair, Buffarini assume ‘dívida’ no São Paulo

O futuro de Buffarini no São Paulo não está garantido. Em meio aos rumores que apontam para sua saída, o lateral direito foi às redes sociais manifestar todo o apreço que tem pelo clube e assumir que, futebolisticamente, está em ‘dívida’ pessoal no Tricolor.

“Não foi um ano fácil. Todos sabemos. Agradeço o apoio da torcida são-paulina em toda temporada. Nada apagará minha felicidade e orgulho em vestir e defender essa grande camisa”, escreveu. “Pessoalmente sei que posso entregar mais dentro de campo. Por mais duro que tenha sido os últimos meses nunca faltou respeito e dedicação a esse clube”, completou.

O jogador terá de se esforçar para conquistar a confiança do técnico Dorival Júnior, que pouco aproveitou o futebol do argentino desde que assumiu o comando da equipe. Mesmo com a lesão de Bruno, Buffa se tornou a última opção para a posição. O zagueiro Éder Militão passou a ser improvisado e terminou a temporada como titular, eventualmente substituído por Araruna, também improvisado no setor.

Buffarini, que chegou ao São Paulo em julho de 2016 após ser comprado junto ao San Lorenzo (ARG), possui contrato até julho de 2018 no Morumbi. Sua situação permanece indefinida e, caso cheguem propostas de outras equipes, o defensor pode ser liberado pelo Tricolor ainda nesta janela.