Na mira do Verdão, Mano Menezes promete ouvir Cruzeiro sobre projeto de 2018

O nome do técnico Mano Menezes ganhou força no Palmeiras para 2018 após a saída de Cuca do comando da equipe paulista. No entanto, a ordem do treinador – pelo menos oficialmente – é priorizar as conversas com o Cruzeiro para abordar a renovação de contrato.

Na tarde desta sexta-feira, o site oficial de Mano Menezes emitiu uma nota oficial para falar sobre o futuro do treinador. Por coincidência, o posicionamento do técnico veio logo depois a demissão de Cuca e as informações de que o Palmeiras teria interesse em sua contratação.

“O técnico Mano Menezes retomou hoje as suas atividades junto à equipe do Cruzeiro após a liberação médica. Ele se apresentou na Toca da Raposa e já comanda o time no treino deste sábado. Sobre a renovação com o Cruzeiro, o treinador reitera que primeiro vai se reunir com a diretoria celeste para ouvir o que eles pensam para a temporada de 2018”;

Mano Menezes ficou alguns dias afastado do comando do Cruzeiro para tratar de um problema na pele. Ele, inclusive, não dirigiu o time nas recentes vitórias diante da Ponte Preta e do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

No Palmeiras, sem a presença de Cuca, o comando da equipe está com o interino Alberto Valentim. Neste sábado, o presidente do Alviverde, Maurício Galiotte, concede uma entrevista na Academia de Futebol para falar sobre os planos em relação ao futuro treinador.