Lista de reforços de Sampaoli no Atlético-MG era recheada de santistas

O Atlético-MG foi mais um clube brasileiro a fracassar na tentativa de contratar o técnico Jorge Sampaoli. Como ocorreu com o Palmeiras, o Galo não conseguiu atender às exigências feitas pelo treinador, tanto na parte financeira, como no planejamento. E os reforços pedidos pelo técnico eram ousados.

Segundo o portal SuperEsportes, Sampaoli deu uma lista com mais de 30 jogadores ao Atlético-MG. Entre os nomes, destaques para os atletas que brilharam com o comandante no Santos: o goleiro Éverson, zagueiro Gustavo Henrique, o meio-campista Carlos Sánchez e os atacantes Soteldo e Eduardo Sasha.

Além disso, Sampaoli pediu outros nomes que não seriam fáceis para o Atlético-MG contratar, como o zagueiro Cacá, do rival Cruzeiro, o atacante Michael, do Goiás e com propostas de vários clubes, o meia Aránguiz, do Bayer Leverkusen, e o centroavante Lucas Pratto, do River Plate, da Argentina.

Agora, sem Sampaoli, o Atlético-MG mira outro estrangeiro para o cargo de treinador. O favorito para a função é o ex-goleiro Rafael Dudamel, atual técnico da seleção venezuelana.