Jornal espanhol coloca Neymar na mira do Barcelona para 2020

Nesta terça-feira, o jornal espanhol Mundo Deportivo traz em sua capa uma notícia que reaquece uma negociação que movimentou a última janela de transferências do futebol europeu. De acordo com o veículo, se Neymar estiver em forma, será a prioridade do Barcelona para 2020.

Para que a transferência ocorra, contudo, o jornal coloca três pré-requisitos que o clube catalão deve cumprir. Primeiro, o clube teria que conseguir algum caixa com Philippe Coutinho, atualmente emprestado ao Bayern de Munique. Depois, teria que desembolsar pelo menos 180 milhões de euros (R$ 815 milhões), valor fixado pela Fifa, e, é claro, contar com a vontade do PSG de ceder o brasileiro.

Na última janela de transferências do futebol europeu, Neymar ficou perto de retornar ao Barcelona, mas o negócio melou. À época, o zagueiro Piqué inclusive chegou a dizer que o elenco do Barça sugeriu ajuste nos salários para que o clube pudesse contratar o atacante.

Contratado pelo Paris Saint-Germain em 2017, Neymar realizou 70 jogos pelo time francês, tendo anotado 60 gols. Na França, contudo, o atacante vem tendo sua carreira atrapalhada por lesões.