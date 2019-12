Gustavo Henrique rejeita Palmeiras e Corinthians e troca Santos pelo Flamengo

O zagueiro Gustavo Henrique será mais um integrante do elenco do Flamengo na próxima temporada. Nesta quarta-feira, o jogador aceitou a oferta do atual campeão da Copa Libertadores da América e finalista do Campeonato Mundial de Clubes. O contrato será de quatro temporadas e começa a valer depois de 31 de dezembro, quando termina seu vínculo atual com o Santos.

O empresário do atleta, Fernando César, confirmou o acerto e deixou no ar não concordar muito com a escolha em função do interesse de outros grandes clubes do futebol brasileiro. Corinthians e Palmeiras estavam na disputa pelo defensor.

“O Gustavo Henrique tinha propostas para ser titular no Palmeiras e no Corinthians. Mas, para me trair, o pai dele o colocou de reserva de luxo no Flamengo”, comentou o agente, em entrevista ao Blog do jornalista Jorge Nicola.

Fernando César menciona o fato de o Flamengo ter uma dupla de zaga com jogadores em grande fase. Rodrigo Caio e Pablo Marí, que inclusive formaram a dupla defensiva do prêmio oficial do Campeonato Brasileiro. Se nenhum dos dois sair na virada do ano, a tendência é que Gustavo Henrique inicie a temporada no banco de reservas.