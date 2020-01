Fim da novela! Michael é o novo reforço do Flamengo

Acabou o mistério sobre o futuro do atacante Michael, destaque do Goiás no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o atleta foi confirmado como reforço do Flamengo para a temporada 2020.

O time carioca havia estipulado o início da tarde como prazo para concluir a negociação. O atual campeão da Libertadores irá pagar cerca de R$ 35 milhões por 80% do veloz atacante.

Michael foi o grande destaque da janela de transferências. O atleta também chegou a despertar interesse do outros clubes grandes, como Corinthians e Palmeiras, que não chegaram a um acordo financeiro pela negociação.

Destaque da Série B de 2018 e da boa campanha do Esmeraldino na Série A em 2019, o atacante de 23 anos somou 16 gols em 54 jogos na última temporada.