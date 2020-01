Ex-jogador de Santos e Palmeiras fecha com time do Amazonas

O Amazonas FC terá uma opção de peso no elenco para a disputa do Campeonato Amazonense de 2020. Trata-se do atacante Maikon Leite, de 31 anos, um nome bastante conhecido no cenário nacional, sobretudo por grandes conquistas.

O jogador já foi campeão da Libertadores, em 2011, com a camisa do Santos, ao lado de Paulo Henrique Ganso e Neymar. Maikon Leite também jogou em clubes como Palmeiras, Athletico Paranaense, Atlas (México), Sport, Al Shaab (Emirados Árabes), Toluca (México), Bahia, Ceará e Figueirense

“O meu recado é simples, não vai faltar vontade e empanho, desde que fiz minha estreia no futebol foi assim. Quero vencer, ser campeão, espero que, a curto ou longo prazo, eu possa fazer uma história de conquistas”, avisou o atleta, que também já conquistou títulos estaduais (em São Paulo e Santa Catarina), Copa do Brasil (2010, 2012 e 2015) e a Copa do Nordeste (em 2017).

Atual campeão da Série B do Estadual, o Amazonas estreia na elite diante do tradicional Fast Club, dia 22 de janeiro.

Ficha técnica do reforço:

Nome: Maikon Fernando Souza Leite

Naturalidade: Mogi das Cruzes-SP

Data de Nascimento: 03/08/1988 (31 anos)

Clubes por onde passou: Santo André-SP, Santos, Palmeiras, Athletico Paranaense, Náutico, Atlas (México), Sport, Al Shaab (Emirados Árabes), Toluca (México), Bahia, Ceará, Figueirense e Brasiliense.

Títulos: Libertadores 2011; Copa do Brasil (2010, 2012, 2015); Brasileirão Série B (2012); Campeonato Paulista (2010, 2011); Copa do Nordeste (2017); Campeonato Catarinense (2018)