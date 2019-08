Barcelona e PSG chegam a acordo por Neymar, diz jornalista italiano

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sports italiana, Barcelona e Paris Saint-Germain chegaram a um acordo por Neymar, e a contratação do brasileiro deve ser oficializada em breve.

Ainda não há informações sobre valores, tempo de contrato e nem modelo de negociação. No entanto, nas reuniões anteriores, a ideia do clube catalão era envolver jogadores como Dembelé e Raktic, a fim de diminuir a pedida do Paris Saint-Germain, que seria de 220 milhões de euros (cerca de R$1 bilhão).

Gianluca Di Marzio é conhecido por ser influente no mercado da bola e, inclusive, foi quem antecipou o interesse do Flamengo em Balotelli, que posteriormente acabou fechando com o Brescia, da Itália.