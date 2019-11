Marcos se disponibiliza para peladas no fim de semana: “Tô de volta”

Após divulgar em suas redes sociais que estaria de volta aos gramados, o ex-atleta Marcos vai participar de duas peladas que estiverem precisando de goleiros no próximo sábado (2). O ídolo do Palmeiras estará disponível tanto para jogos recreativos quanto para competições.

A ação promovida pelo Rappi e Cervejaria Brahma possibilita que os boleiros de fim de semana solicitem a presença de Marcos em seus jogos.

O ex-goleiro do Palmeiras, no entanto, participará apenas de partidas que ocorrerem na cidade de São Paulo. As solicitações são feitas por meio do aplicativo Rappi.

Por meio das redes sociais, Marcos brincou com o fato de estar “voltando aos gramados” e se colocou à disposição de quem precisar de goleiro. O pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira se aposentou em 2012, mas segue atraindo os holofotes.

