Luxemburgo acredita na recuperação e critica fórmula do Brasileiro

A derrota para o São Paulo no Estádio do Morumbi não foi bem digerida por Vanderlei Luxemburgo. O treinador do Sport concedeu entrevista coletiva após o revés e entre outras coisas, criticou a fórmula do Campeonato Brasileiro e o número de times rebaixados. Em outro momento, o comandante citou a falta de sorte do seu time, mas reiterou a confiança na permanência do clube pernambucano na Serie A.

“O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O meu parecer é sobre a forma como a competição é preparada e conduzida. O meu questionamento é se é justo cair 20% dos clubes, porque sempre terá um clube grande rebaixado, isso é claro. Acho que é muito time. Não sei se isso é por questões comerciais, mas eu não tenho que cuidar disso. Desde que esse formato é utilizado no Brasileiro, sempre tem um grande clube caindo ou que fica o campeonato todo lutando para permanecer”, disse Vanderlei Luxemburgo, questionando o número de times rebaixados a Série B, fórmula iniciada em 2006.

O Sport chegou a nove jogos sem vencer no campeonato e para o treinador, a questão tem sido a falta de sorte. Apesar do mau momento, Luxemburgo fez questão de frisar a confiança na permanência na primeira divisão. “A gente joga bem, mas não vence. Sabemos que temos totais condições de sair dessa situação e contamos com os jogos da Ilha do Retiro. O que nos dá segurança é que vemos a equipe produzindo. Temos a preocupação normal, porque estamos perto, mas temos a confiança de que vamos sair disso”, afirmou o comandante.

Segundo Vanderlei Luxemburgo, o resultado acabou sendo injusto, principalmente pelo segundo tempo do Sport. “No primeiro tempo o jogo foi equilibrado e eles acharam o gol. No segundo, dominamos e eles foram se defender. Não achamos nosso gol”, completou o treinador.