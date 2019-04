Lugano usa lance de 2014 e volta a questionar arbitragem de Luiz Flávio

A arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira no último domingo, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, segue sendo questionada por Diego Lugano. Depois de criticar alguma das tomadas de decisões da autoridade do duelo no Morumbi, o superintendente de relações institucionais do São Paulo voltou a se manifestar nas redes sociais nesta segunda-feira, dessa vez cobrando falta de critério.

Em sua conta no twitter, o dirigente uruguaio publicou um vídeo com um Majestoso apitado por Luiz Flavio em 2014, quando o árbitro assinalou um pênalti do zagueiro Antônio Carlos, na época no São Paulo, em toque de mão que indica ser semelhante ao de Ralf no empate em 0 a 0 último domingo. No post, o ex-zagueiro utilizou apenas pontos de interrogação para questionar a decisão.



No jogo lembrado por Lugano, o Corinthians venceu o São Paulo de virada por 3 a 2 e Luiz Flávio de Oliveira apontou a marca da cal no toque de mão. Na partida da decisão, no Morumbi, o árbitro aguardou ao VAR, mas optou por não rever o lance para tomar a decisão e assinalou escanteio a favor do time da casa.

No último domingo, além do toque de mão de Ralf após chute de Everton Felipe, o dirigente Tricolor também reclamou de uma falta de Ramiro em Igor Gomes que, em sua visão, seria para cartão vermelho e da atuação do árbitro de vídeo nos acréscimos da partida, quando analisou uma possível penalidade de Hudson em Henrique.

Com o empate no Morumbi, o vencedor do jogo de volta se sagrará campeão estadual. A grande decisão está marcada para o próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Corinthians, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.