Junior Barranquilla avança na Pré-Libertadores e será rival do Verdão

O Junior Barranquilla está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira a equipe colombiana visitou o Guarani-PAR no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e não permitiu que os rivais revertessem a vantagem construída no jogo de ida, em que venceu por 1 a 0. Dominante mesmo na casa dos adversários, os Tiburones fizeram o mínimo para assegurarem a classificação: empataram em 0 a 0.

Com o resultado, o Junior Barranquilla disputará o Grupo 8 do torneio continental e estreará já na próxima quinta-feira, contra o Palmeiras, no Estádio Metropolitano de Barranquilla. Além do Verdão, os colombianos também terão pela frente na primeira fase o Boca Juniors e o Alianza Lima, do Peru.

O jogo – O primeiro tempo começou de forma bastante violenta. Aos dez minutos de jogo o árbitro da partida já havia distribuído três cartões amarelos, dois para o Junior Barranquilla e outro para o Guarani. Passado o nervosismo dos instantes iniciais, os visitantes resolveram jogar bola e, aos 14, quase abriram o placar com Luis Carlos Ruiz, que bateu de fora da área e mandou a bola rente à trave do goleiro Centuríon.

Posteriormente, aos 18 minutos, o Guarani respondeu com Rojas, aproveitando o cruzamento de Miguel Benítez pela esquerda para cabecear, porém, assim como o arremate do rival, a bola acabou tirando tinta da trave. Principal atacante do Junior Barranquilla, Téo Gutiérrez ainda tentou colocar sua equipe na frente aos 28, mas Centurión foi muito bem, defendendo a cabeçada do atacante colombiano.

Já no segundo tempo o Junior Barranquilla voltou determinado a fazer um gol na casa dos adversários para se aproximar ainda mais da classificação. Logo no primeiro minuto Ruiz apareceu bem para aproveitar o cruzamento de Yony González, mas acabou mandando para fora. Já aos cinco foi a vez de Chará, responsável pela vitória dos colombianos no jogo de ida, desperdiçar outra oportunidade para os visitantes. O meia invadiu a área e tentou tocar na saída do goleiro, que conseguiu fazer a defesa com o pé esquerdo e salvar o Guarani.

Daí em diante o Junior Barranquilla preferiu adotar uma postura mais cautelosa em campo, esperando o Guarani se jogar no ataque para tentar explorar o contra-ataque e matar a partida nos minutos finais. Tendo de lidar com a grande pressão dos paraguaios, os visitantes sofreram, mas se mantiveram firme na marcação para garantirem a tão sonhada classificação ao fim do duelo.