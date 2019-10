Jogos de Palmeiras e Corinthians no Torneio da Flórida 2020 são definidos

Nesta quinta-feira (17), o Torneio da Flórida definiu a tabela da edição de 2020, que será disputada no próximo mês janeiro e que terá a participação de Palmeiras e Corinthians. As equipes paulistas jogarão duas vezes cada, mas não se enfrentarão. Spartak Moscou, da Rússia, e Atlético Nacional, da Colômbia, completam a disputa.

No dia 15 de janeiro, o Timão abre o torneio amistoso em duelo contra os russos, enquanto o Verdão enfrenta os colombianos. Depois, no dia 18, é a equipe alviverde que encara os europeus antes do time alvinegro entrar em campo para jogar contra os sul-americanos. Todas as partidas serão disputadas no Exploria Stadium, estádio do Orlando City.

O cronograma ainda conta com outros eventos além da competição. No dia 9 de janeiro, Eintracht Frankfurt e Hertha Berlim disputam um amistoso no Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida. E nos dias 18 e 19, o torneio terá apresentações da cantora Ivete Sangalo.

O campeonato amistoso terá o formato de pontos corridos. Em caso de empate, a partida irá para a decisão por pênaltis, concedendo um ponto extra ao vencedor. Os ingressos estão à venda no site do Torneio da Flórida.