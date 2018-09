Inter derrota Flamengo e assume a liderança do Brasileirão

O Internacional venceu nesta quarta o Flamengo por 2 a 1 no Estádio Beira-Rio pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo bem disputado com as duas equipes buscando o gol, o Colorado foi mais eficiente nas oportunidades de gols e contou com grande atuação do goleiro Marcelo Lomba. Pottker e Dourado fizeram para os donos da casa, enquanto Vitinho fez para os visitantes.

Com o resultado, o Internacional assumiu a liderança com 46 pontos. E o Flamengo caiu para quarto lugar com 41 pontos.

Na próxima rodada o Inter recebe no domingo o Grêmio,às 16h(de Brasília), no Estádio Beira-Rio. No sábado o Flamengo pega a Chapecoense, às 21h(de Brasília), no Maracanã.

O Jogo

Empurrado por sua torcida, o Internacional tomou a iniciativa, enquanto o Flamengo se resguardou na defesa. Aos 05, Edenílson levantou para William Pottker na marca do pênalti, Léo Duarte não alcançou a bola, o camisa 99 matou no peito e a bola ainda bateu no marcador do time carioca antes de voltar para o atacante Colorado, que mandou para as redes.

Bem organizado em campo, os comandados de Odair Hellmann dificultam as ações ofensivas do Mengão. Os cariocas sentem os desfalques e demoram para entrar na partida.

Depois dos 20 minutos, o Flamengo criou duas boas chances, mas brilhou a estrela do goleiro Marcelo Lomba. Aos 21, Vitinho achou Pará livre na direita. O lateral tirou do marcador e cruzou na medida para Marlos Moreno, no segundo pau. O colombiano cabeceou em cima de Lomba, que espalmou para fora da área. Aos 23, Pará novamente faz bom cruzamento para Marlos Moreno, que, desta vez, cabeceou bem no canto esquerdo de Lomba, que mandou para escanteio.

Já o Internacional após marcar o gol recuou e ficou especulando jogadas de contra-ataque. Com mais posse de bola, os visitantes tentam infiltrar no sistema defensivo dos donos da casa. Pelo lado direito da defesa Colorada, os cariocas tem levado vantagem.

Durante o primeiro tempo, o Internacional começou fulminante marcando em cima e conseguindo um gol no início da partida. Entretanto, na sequência o Colorado recuou e permitiu a pressão do Flamengo que criou duas boas chances para empatar, mas esbarrou na muralha Marcelo Lomba.

O Colorado voltou melhor no segundo e quase ampliou o placar. Aos 04, Rodrigo Dourado, do meio de campo, faz belo lançamento para Nico López, que encobriu Diego Alves, mas a bola saiu por cima da meta do goleiro rubro-negro. Um minuto depois, Zeca avançou pela direita e cruzou boa bola para Patrick no segundo pau. O volante dominou e mandou para o gol, mas Diego Alves faz ótima defesa e impediu.

Em um contra-ataque rápido o rubro-negro chegou ao empate. Aos 11, Arão disparou pela direita e tocou para o meio. Everton Ribeiro, de primeira, tocou para Vitinho chegando livre na esquerda. O atacante mandou uma bomba para empatar o jogo para o Fla. A bola bateu no travessão e depois dentro do gol. Depois de 742 minutos a defesa vermelha voltou a ser vazada.

Porém a resposta dos gaúcho não demorou muito para pular na frente do placar. Aos 13, Nico López cobrou o escanteio na marca do pênalti, Rodrigo Dourado subiu junto com Léo Duarte, levou a melhor e cabeceou forte para o fundo das redes. Essa etapa final está bem acelerada e por pouco o Mengão não deixou tudo igual no marcador. Aos 14, Vitinho invadiu a área pela esquerda e finalizou rasteiro, cruzado. A bola saiu pela linha de fundo. Aos 18, Pottker desceu pela esquerda e vê Edenílson livre chegando na área pela direita. O atacante dá belo passe para o volante, que, em vez de finalizar, se livrou de dois marcadores e caiu na área. Os jogadores colorados protestaram penalidade, mas o juiz mandou o jogo seguir.

Com dificuldade de penetração no setor defensivo do Inter, o Flamengo começou a arriscar chutes de fora da área. Por sua vez, o Colorado recuou as suas linhas e apostou nas jogadas de velocidade.

Na sua derradeira chance para empatar a partida, mais uma vez apareceu o goleiro Marcelo Lomba. Aos 44, Arão tocou com Uribe, que só ajeitou para Matheus Sávio na entrada da área. O meia-atacante invadiu a área e, da marca do pênalti, finalizou em cima de Lomba, que afastou com os pés. Mesmo com a insistência do Rubro-Negro, os vermelhos conseguiram segurar a pressão e asseguraram a liderança da competição.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 5 de setembro de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Renda: R$ 842.060,000

Público Total: 33.633

Cartão amarelo: Victor Cuesta, Jonatan Alvez, Marcelo Lomba, Iago (Inter), Piris da Motta (Flamengo).

Gol: Willliam Pottker(Inter), aos 05 minutos do primeiro tempo, Vitinho (Flamengo), aos 11 minutos e Rodrigo Dourado (Inter), aos 13 minutos do segundo tempo.

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca (Fabiano), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e Nico López (Leandro Damião); William Pottker e Jonatan Alvez (D´Alessandro).

Técnico: Odair Hellmann

Flamengo: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Piris da Motta(Willian Arão), Romulo, Everton Ribeiro, Vitinho e Marlos Moreno (Matheus Sávio); Lincoln (Uribe).

Técnico: Maurício Barbieri