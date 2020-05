Há 90 anos, São Paulo e Corinthians se enfrentavam pela primeira vez na história

Há 90 anos, a história de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro dava seu pontapé inicial. No dia 25 de maio de 1930, São Paulo e Corinthians se enfrentaram pela primeira vez, em duelo válido pelo primeiro turno do Campeonato Paulista, no Parque São Jorge.

Dentro de campo, o clube alvinegro saiu com a vitória pelo placar de 2 a 1. O centroavante Gambinha e o ponta-direita Filó marcaram os gols do Timão, enquanto Siriri descontou para o Tricolor Paulista, que na época ainda era conhecido como São Paulo da Floresta.

As duas partidas seguintes terminaram em empate, com a primeira vitória do São Paulo vindo apenas no quarto clássico disputado, em 10 de janeiro de 1932. Com grandes atuações de Friedenreich, Araken Patusca e Armandinho, o Tricolor goleou por 4 a 1 e conquistou o Campeonato Paulista de 1931.

Ao todo, São Paulo e Corinthians disputaram 345 partidas, com 105 vitórias do Tricolor, 110 empates e 130 triunfos do Timão. O artilheiro do clássico é o corintiano Teleco, com 24 gols marcados. Pelo lado são-paulino, o centroavante Serginho Chulapa é o maior goleador, com 15 bolas na rede.

Após o duelo do dia 24 de maio de 1942, o confronto entre os dois rivais passou a ser conhecido como Majestoso. O jogo, que marcou a estreia de Leônidas da Silva com a camisa tricolor e o maior público da história do Pacaembu, terminou empatado em 3 a 3. No dia seguinte, o jornal A Gazeta Esportiva estampou na capa o título “Choque Majestoso”, termo que depois seria abreviado.

O último Majestoso foi disputado no dia 15 de fevereiro de 2020, pela sexta rodada do Paulistão, no Estádio do Morumbi. Com grande desempenho dos goleiros Tiago Volpi e Cássio, as duas equipes acabaram ficando no empate sem gols, apesar das boas chances criadas.

