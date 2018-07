Vilão argentino na Copa defende pênalti, e Chelsea vence a Inter

O Chelsea precisou da disputa de pênaltis para derrotar a Internazionale pela Copa Internacional dos Campeões, torneio amistoso disputado na pré-temporada europeia, neste sábado. Jogando no Allianz Riviera, na cidade francesa de Nice, o time inglês se vestiu de amarelo e contou com a participação decisiva do goleiro Caballero, vilão argentino na última Copa do Mundo, para fazer 4 a 3 após uma igualdade por 1 a 1 com a bola rolando.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo próprio Chelsea, que contava com o zagueiro brasileiro David Luiz como titular, em uma jogada protagonizada por dois espanhóis. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Álvaro Morata se saiu bem na na linha de fundo esquerda, ludibriando dois marcadores, e parou na defesa do goleiro esloveno Handanovic. Pedro apareceu no meio da área para completar para a rede.

No segundo tempo, as duas equipes aproveitaram para rodar os seus elencos e promoveram uma série de alterações. Um dos que entraram em campo foi Caballero, no lugar do polonês Bulka. E o goleiro argentino, marcado por uma falha feia na derrota por 3 a 0 para a Croácia na primeira fase do Mundial da Rússia, não demorou a ser vazado.

Aos três minutos, Gagliardini recebeu passe do argentino Icardi, que havia se beneficiado de um vacilo na saída de jogo adversária, e arrematou para empatar o marcador para a Inter de Milão. Caballero ainda tocou na bola com a perna, mas não evitou o gol. A partir de então, os dois times continuaram a fazer testes – pelo Chelsea, um dos últimos a entrar foi o meia brasileiro Lucas Piazón, revelação do São Paulo que ainda busca se firmar no clube inglês.

Na disputa de pênaltis, Chelsea e Inter de Milão tiveram bons aproveitamentos. O único a desperdiçar a sua cobrança foi o eslovaco Skriniar, que chutou fraco e facilitou a defesa de Caballero, com a perna.

Chelsea e Internazionale ainda terão mais dois compromissos cada pela Copa Internacional dos Campeões. Enquanto a equipe inglesa jogará contra o Arsenal (na quarta-feira, em Dublin) e o Lyon (em 7 de agosto, em Londres), a italiana enfrentará também o Lyon (no sábado que vem, em Lecce) e o Atlético de Madrid (em 11 de agosto, em Madri).