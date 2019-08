Terça-feira será “dia D” para Barcelona contratar Neymar, afirma rádio espanhola

A novela envolvendo Neymar na janela de transferências, que parece não ter fim, pode ter um capítulo decisivo nesta terça-feira. De acordo com a rádio catalã RAC1, esta terça-feira será o “dia D” para o Barcelona avançar na negociação pelo atacante brasileiro.

Segundo o veículo, uma importante reunião com representantes do Barça e do Paris Saint-Germain acontecerá na capital francesa nesta terça-feira, às 12h. Enquanto Leonardo defenderá os interesses do PSG, os diretores Javier Bordas e Eric Abidal, além do CEO Oscar Grau, representarão o time espanhol.

A informação sobre a reunião dentre os executivos dos clubes surgiu no mesmo dia em que o jornal Le Parisien divulgou o que seria a nova proposta do Barcelona para contar com Neymar. De acordo com o veículo, o clube catalão estaria interessado em trazer o atacante brasileiro por empréstimo de uma temporada, com valor de compra estipulado em 170 milhões de euros (cerca de R$ 785 milhões).

Além disso, o Barcelona ainda tenta convencer o atacante Dembélé a se transferir para o PSG, abatendo assim parte do valor da transferência de Neymar. No entanto, até o momento o jogador francês ainda não se dispôs a jogar pelo clube parisiense.

