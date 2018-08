Real Madrid e Atlético decidem Supercopa da Europa na Estônia

Real Madrid e Atlético de Madrid fazem a final espanhola da Supercopa da Europa nesta quarta-feira, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Lillekülla, em Tallinn, na Estônia. O torneio, decidido em jogo único, envolve sempre o campeão da Liga dos Campeões, no caso o time merengue, e o ganhador da Liga Europa, que na temporada passada ficou com os atleticanos.

O maior desafio do Real será mostrar que tem vida sem Cristiano Ronaldo. O atacante português, que era o grande nome do time nas últimas temporadas, se transferiu para a Juventus, deixando os torcedores com sentimento de vazio.

Aliás, as mudanças não se limitam a ela. Zinedine Zidane também encerrou a sua histórica passagem como treinador, passando o bastão para Julen Lopetegui, que foi demitido da seleção espanhola às vésperas do Mundial por aceitar o convite dos madrilenhos.

Lopetegui entende que a final desta quarta-feira será decidida em alto nível: “Teremos um jogo de grande nível, apesar de os dois times ainda estarem bem longe daquilo que podem render de melhor, ainda mais no aspecto físico. Mas o talento pode falar mais alto e a minha expectativa é de um choque equilibrado e bem disputado”, afirmou o treinador.

Apesar de não ter CR7, os merengues mantiveram a sua base campeã e apostam em grandes nomes, como o lateral-esquerdo Marcelo, o meia Luka Modric, craque da última Copa do Mundo pela seleção da Croácia, o rápido galês Gareth Bale, além do artilheiro francês Karim Benzema. O meia brasileiro Vinicius Júnior, contratado junto ao Flamengo, foi relacionado, mas começará o choque no banco de reservas.

Pelo lado do Atlético de Madrid, o treinador argentino Diego Simeone é exemplo de continuidade e segurança para os torcedores. Ele garante que vai tentar enfrentar os merengues de igual para igual.

“Será mais uma final de alto nível que o Atlético de Madrid vai disputar. Portanto, estou confiante de que vamos fazer um jogo de igual para igual e que podemos nos impor contra o Real Madrid”, afirmou Simoene.

A principal aposta dos Colchoneros está na sua forte dupla de ataque, composta pelo francês Antoine Griezmann e pelo espanhol Diego Costa. O time conta também com o lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís.

Caso a partida desta quarta-feira termine empatada no tempo regulamentar, será disputada uma prorrogação de trinta minutos. Persistindo a igualdade, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID-ESP X ATLÉTICO DE MADRID-ESP

Local: Estádio Lillekülla, em Tallinn (Estônia)

Data: 15 de agosto de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistentes: Pawel Sokolnicki (Polônia) e Tomasz Listkiewicz (Polônia)

REAL MADRID: Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos; Raphaël Varane e Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric e Gareth Bale; Marco Asensio e Karim Benzema.

Técnico: Julen Lopetegui

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak, Juanfran, José María Giménez, Diego Godín e Filipe Luís; Thomas Lemar, Rodrigo, Saúl Ñíguez e Koke; Antoine Griezmann e Diego Costa.

Técnico: Diego Simeone