Naturalizado, Ricardo Goulart retorna à China e aguarda fim da paralisação

Ricardo Goulart conseguiu algo que poucos jogadores brasileiros que jogam no exterior tiveram autorização: retornar ao país natal durante a paralisação por conta do coronavírus. O jogador Guanghzou Evergrande pôde viajar ao Brasil porque recentemente finalizou seu processo de naturalização como chinês e, portanto, teve livre trânsito para sair e voltar para o país asiático.

O meia-atacante está na China desde a última sexta-feira e, no momento, respeita o período de 14 dias de quarentena estabelecido pelo governo chinês. Como o país já avançou significativamente no combate ao coronavírus, Ricardo Goulart vive a expectativa pela progressiva normalização das atividades futebolísticas.

“Cheguei na China no fim da última semana, agora vou respeitar o período que eles nos pediram de 14 dias de quarentena para aí poder seguir a programação com o clube. Creio que seja um processo importante, aqui as coisas estão sendo muito respeitadas e rígidas, mas acho que seja o ideal a se fazer”, afirmou o jogador.

“Estava no Brasil, respeitando também o pedido de ficar em casa, estava com minha família, mas agora que as coisas estão normalizando aqui na China, com menos casos, esperamos que possamos voltar a treinar e atuar o quanto antes”, completou.

Vale lembrar que o Campeonato Chinês sequer teve início nesta temporada, já que a ameaça da covid-19 impediu a realização de partidas. Agora, Ricardo Goulart aguarda ansioso pelo retorno do calendário de futebol.

“Estou com muita saudades de jogar, com certeza. Eu já vinha treinando bem com o grupo e fazendo a pré-temporada normalmente com todos já no aguardo do início dos jogos, aí veio essa pausa. Espero que tudo se normalize o quanto antes, com segurança, para fazermos o que mais gostamos”, finalizou.

Depois da rápida passagem pelo Palmeiras, Ricardo Goulart retornou ao Guanghzou Evergrande e teve seu vínculo junto ao clube estendido até 2023. Até o momento, o meia-atacante já disputou 154 partidas pela equipe chinesa, tendo marcado 104 gols.