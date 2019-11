Neymar publica foto com Rodrygo e recorda passado no Santos

O atacante Neymar fez o torcedor santista lembrar de momentos importantes e marcantes. Nesta quarta-feira, o jogador do Paris Saint-Germain usou as redes sociais para publicar uma foto ao lado do jovem Rodrygo, do Real Madrid, no encontro dos atletas no jogo válido pela badalada Liga dos Campeões da Europa.

Na mensagem da postagem, Neymar recordou a ligação com Rodrygo através do Santos. Ambos surgiram e ganharam destaque com a camisa do Peixe. “Meninos da Vila”, escreveu o camisa 10 do PSG. “Da Vila para o mundo! Meu ídolo”, respondeu a revelação do Real Madrid.

Real Madrid e Paris Saint-Germain se encontraram nesta terça-feira na capital espanhola e empataram por 2 a 2. As duas equipes – integrantes do grupo A – avançaram à fase de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa com uma rodada de antecedência.