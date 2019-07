Milinkovic-Savic está próximo de ser reforço do Manchester United

O Manchester United está próximo de acertar a contratação de seu primeiro reforço de peso para a próxima temporada. De acordo com o jornal italiano “La Repubblica”, os Red Devils estão nos trâmites finais para trazer o meio-campista Milinkovic-Savic, da Lazio, por 75 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões).

A contratação está diretamente relacionada com a possibilidade real de Paul Pogba ser negociado. O meia francês é um dos principais pedidos de Zidane, que quer renovar o setor de meio-campo do Real Madrid. Desde que chegou a Manchester, o camisa 6 não conseguiu uma sequência de regularidade no clube inglês.

A tendência é que o contrato assinado com o Manchester United seja válido por cinco temporadas. Além do valor depositado pela transferência, os Red Devils também terão que desembolsar valores que paguem os prêmios por objetivos conquistados.