Lista de promessas fracassadas da década conta com três brasileiros

Nem todas as promessas do mundo da bola conseguem corresponder as expectativas criadas. Aproveitando a reta final da década, o jornal italiano Gazzeta Dello Sport elencou as dez principais decepções do futebol no período, com a presença de três brasileiros.

Os atacantes Alexandre Pato (São Paulo) e Leandro Damião (Kawasaki Frontale), além do meio-campista Paulo Henrique Ganso (Fluminense) compõem a lista. A publicação critica a ida de Pato ao futebol chinês em 2017 e recorda a vez que Damião se reuniu com o Napoli, em 2013, mas não fechou contrato.

Já Ganso, que teve sua chance no futebol europeu jogando pelo Sevilla, é chamado de “grande erro”, apesar de ter parecido “um fenômeno” no início de carreira.

O meia francês Ben Arfa, o atacante espanhol Bojan Krkic, o meia espanhol Sergio Canales, o meia alemão Marko Marin, o meia russo Alan Dzagoev, o meia holandês Ibrahim Afellay e o goleiro Simone Scuffet também compõem a lista.