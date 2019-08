Jornais espanhóis colocam Neymar mais próximo do Real Madrid

A novela envolvendo Neymar na janela de transferências pode ganhar mais um capítulo. Apontado como provável reforço do Barcelona desde o fim da temporada passada, o atacante brasileiro pode agora rumar justamente para o rival Real Madrid. Pelo menos é o que apontam as capas dos jornais espanhóis “Marca” e “As” deste sábado.

O “Marca” traz na sua página principal que Neymar começa a “se ver de branco”. De acordo com a capa da publicação, o camisa 10 da Seleção Brasileira quer sair do Paris Saint-Germain e vê o Real Madrid como o destino mais viável. Além disso, traz a informação de que os merengues já receberam sinais positivos do staff do jogador.

Enquanto isso, o “As” estampa em sua capa que o “PSG escolheu o Madrid”. O veículo completa com a informação de que o clube parisiense prefere ceder e vender Neymar ao Real Madrid do que negociá-lo com o Barcelona, ex-clube do Brasileiro que não mantém boas relações com o time francês.