Jogadores de Palmeiras, São Paulo e Santos selecionados entre melhores da América

Os times paulistas não brilharam como esperado em 2019, mas terão representantes no prêmio Rei da América, organizado pelo jornal uruguaio El País e que escolhe os melhores do continente sul-americano. Cinco nomes ligados a São Paulo, Palmeiras e Santos ficaram entre os cinco melhores por posição.

Os selecionados foram Daniel Alves (São Paulo), na lateral direita, Gustavo Gómez (Palmeiras), na zaga, Reinaldo (São Paulo), na lateral esquerda, Bruno Henrique (Palmeiras), como volante, e Yeferson Soteldo (Santos), na meia. Todos disputam a eleição com outras quatro opções.

Para o prêmio principal, de Rei da América (melhor jogador do continente), o futebol brasileiro terá um quarteto como representante. Foram escolhidos os destaques de Flamengo e um do Grêmio – três jogadores nascidos no Brasil e um no Uruguai.

Do elenco flamenguista, estão na eleição o meia uruguaio De Arrascaeta e os atacantes Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Bruno Henrique. No Grêmio, Everton Cebolinha, destaque da Seleção Brasileira na vitória na Copa América, foi selecionado. Outros na disputa do Rei da América são Rafael Santos Borré, Enzo Pérez e Franco Armani (River Plate); Esteban Andrada (Boca Juniors); Luis Rodríguez (Colón de Santa Fé) e Cristian Pellerano (Independiente del Valle).

Por fim, dois técnicos que trabalham no futebol brasileiro vão concorrer na eleição de melhor comandante da América. Renato Gaúcho, do Grêmio, e o português Jorge Jesus, do Flamengo, vão disputar a eleição com Gustavo Alfaro (Boca Jrs), Marcelo Gallardo (River Plate) e Miguel Ángel Ramírez (Independiente del Valle).

