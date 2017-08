Jogador do Barcelona saiu de casa para ajudar feridos no dia do atentado

O lateral esquerdo Lucas Digne, do Barcelona, foi às ruas ajudar as vítimas do atentado terrorista que deixou pelo menos 13 mortos na capital catalã na última quinta-feira. Segundo apontado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo nesta segunda, o jogador francês desceu de seu prédio, próximo à praça da Catalunha, para socorrer os feridos.

De acordo com a publicação, Digne estava em seu apartamento, localizado ao lado de onde ocorreu o ataque, e desceu imediatamente quando ouviu a confusão. Ele teria se misturado ao restante das pessoas para auxiliar nos primeiros socorros e na abordagem das equipes de emergência.

Na semana passada, um homem não identificado utilizou uma van para atropelar uma multidão de pessoas, além das vítimas fatais, o número de feridos é algo em torno de 130 segundo as autoridades espanholas. O local é um dos principais pontos turísticos da cidade.

O incidente ocorreu por volta das 17h (horário local), quando uma vã branca avançou por pelo menos 500 m passando por cima dos civis. Conforme apontado por testemunhas, um homem deixou o veículo e fugiu a pé. O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a responsabilidade pelo atentado, através de uma transmissão feita em seus veículos de divulgação.

O ataque gerou comoção no mundo todo, inclusive dentro do futebol. Em diversas partidas das ligas nacionais europeias do último final de semana, foi realizado um minuto de silêncio como forma de homenagear os mortos e suas famílias. O brasileiro Neymar se emocionou antes de entrar em campo para defender o Paris Saint-Germain, neste domingo..