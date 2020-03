Empresário de Pedrinho rebate declarações de Jorge Jesus

O empresário Will Dantas, representante de Pedrinho, respondeu as recentes declarações do técnico Jorge Jesus a respeito do jovem meia, vendido pelo Corinthians ao Benfica.

“Prefiro ficar quieto. Quando o virem em campo, vão dizer que Pedrinho joga demais, é diferente dos outros demais. É melhor ficar quieto perante certas coisas, estar calmo e tranquilo e deixar que o atleta mostre o que realmente vale”, afirmou Will Dantas ao jornal português A Bola. “Ele é titular absoluto da seleção (Olímpica), e camisa 10”, completou.

A réplica vem após o comandante do Flamengo, na semana passada, afirmar que há jogadores no Brasil na mesma posição do Pedrinho melhores que ele, citando Everton Cebolinha, Dudu, Rony, e Michael.

Will Dantas também comentou a análise de Jonas, ídolo do Benfica, sobre seu representado. Segundo o ex-atacante, Pedrinho é “um jovem com grande futuro, muito técnico, que finaliza bem, forte no um contra um, que gosta de entrar na área”, avaliando muito bem a contratação.

“Jonas tem razão. Não o conheço pessoalmente, mas gostava muito do futebol dele, sempre o admirei, tinha muita facilidade em fazer gol, foi craque aí no Benfica e sabe o que está falando. Para mim, o que é bom é bom, o que é meia boca é meia boca e o que é ruim é ruim. Mas vocês vão constatar isso dentro de um ano ou menos”, disse o empresário.

