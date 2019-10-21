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Confira todos os nomeados para o prêmio Bola de Ouro

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  • Fabio

    O BOSTAAAA DO NEYMIA NÃO APARECE NEM ENTRE OS 30 MELHORES

  • Sergio Rosa

    O PELADEIRO, BAD BOY, NEM FOI CITADO, BOLA MURCHA E CONSIDERADO CRAQUE NO BRASIL, PELO SR. TITE E LAGUNS FANATICOS INCONSEQUENTES. JOGADOR COMUM, MAS QUE SE ACHA O TAL. TAI O RESULTADO DAQUELE QUE SEGUNDO SEU PAI, SERIA O MELHOR DO MUNDO, SERÁ O MELHOR DO MUNDINHO PARTICULAR QUE ELE VE. FADADO AO DESCASO, E AO INSUCESSO.

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