Com show de Diego Costa, Atlético faz 7 a 3 no Real em clássico nos EUA

O Real Madrid sofreu uma goelada história na noite desta sexta-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA. Enfrentando o Atlético de Madrid pela Copa Internacional dos Campeões, a equipe comandada pelo técnico Zinedine Zidane foi atropelada pelos rivais e surpreendentemente derrotada por 7 a 3.

A estrela da noite foi Diego Costa. O atacante brasileiro naturalizado espanhol marcou nada mais, nada menos que quatro gols e acabou sendo expulso no segundo tempo por conta de uma confusão com Nacho Fernández. João Félix, Correa e Vitolo foram os outros responsáveis pela goleada do Atlético de Madrid. Nacho Fernández, Benzema, de pênalti, e De la Fuente descontaram para o Real.

O jogo – O primeiro tempo do Atlético de Madrid foi completamente avassalador. Antes de o relógio completar o primeiro minuto, Diego Costa já abriu o placar ao receber bola de João Félix, gingar diante de Sergio Ramos e, ao bater, contar com o desvio do zagueiro para vencer Courtois. Já aos sete minutos foi a vez de João Félix ir às redes. O camisa 7 português recebeu cruzamento rasteiro de Saúl e precisou apenas completar de primeira para ampliar o marcador.

Contando com um time próximo do ideal, o Real Madrid não via a bola. Aos 18 minutos, Hazard, Modric, Kroos, Marcelo e companhia sofreram mais um baque ao verem Koke dominar de chaleira e tocar para Correa com uma cavadinha para o camisa 10 do Atlético de Madrid fazer o terceiro.

Aos 27 minutos a vitória surpreendente se transformou em goleada. Em um vacilo do capitão Sergio Ramos na saída de bola, Saúl desarmou Modric e tocou rapidamente para Diego Costa sair cara a cara com o goleiro e tocar no cantinho. Antes de ir para o intervalo, o atacante brasileiro naturalizado espanhol ainda teve tempo de fazer seu hat-trick ao ser derrubado dentro da área e, na cobrança de pênalti, bater sem chances para Courtois.

Segundo tempo

Quem pensava que o Real Madrid iria voltar para o segundo tempo mais ligado e disposto, ao menos, a diminuir a vantagem rival, se enganou. Logo aos cinco minutos, Diego Costa, a estrela da noite, novamente foi às redes, desta vez aproveitando o bom passe em profundidade de João Félix para tocar de cavadinha na saída de Courtois.

O time comandado por Zinedine Zidane só foi reagir aos 14 minutos. Após jogada individual pela esquerda, Hazard se livrou de Correa a cruzou para o meio da área, onde Nacho Fernández desviou, descontando para o Real Madrid.

Pouco depois, Zidane resolveu fazer trocas significativas no time merengue. Kubo, Rodrygo e Bale entraram nas vagas de Modric, Hazard e Marcelo, respectivamente, mas quem roubou a cena foram Carvajal e Diego Costa, que se estranharam, chegaram a se agredir e, por isso, foram expulsos.

Ainda vieram outras várias substituições dos dois lados, mas uma coisa não mudou: a superioridade do Atlético de Madrid. Tanto é que aos 24 minutos Vitolo, um dos jogadores que entraram no segundo tempo, arrancou costurando a marcação, invadiu a área e bateu no cantinho do goleiro Navas para fechar os trabalhos para os Colchoneros, que ainda tiveram tempo para desperdiçarem algumas chances para marcar o oitavo gol, sofrer o segundo tento do Real Madrid, de pênalti, e o terceiro de De la Fuente antes do apito final.