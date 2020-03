Atlético de Madrid anuncia franquia no Canadá

Nesta terça-feira foi anunciado um novo time canadense de futebol. Trata-se de uma franquia do Atlético de Madrid, o Atlético Ottawa. O clube disputará a liga canadense de futebol, a Canadian Premier League, a partir de abril de 2020.

Assim como o time, a liga local também é nova. Apenas em 2019 houve a primeira edição, com sete clubes. Agora, com o Atlético, serão oito times disputando o troféu.

Classical and ambitious meets historic and progressive. This is Atlético Ottawa // Le classique et l’ambitieux rencontrent l’historique et le progressif. C’est ça, l’Atlético Ottawa #Ottawa2CPL l #CanPL l @Atleti pic.twitter.com/Pbm2ANjueX

— Atlético Ottawa (@Atleti_Ottawa) February 11, 2020