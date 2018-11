Sereias da Vila vão à final da Copa Libertadores após oito anos

As jogadoras do Santos Futebol Clube garantiram o clube na grande final da Copa Libertadores da América de futebol feminino depois de oito anos. Na noite dessa quinta-feira, as Sereias da Vila despacharam as chilenas do Colo-Colo com uma vitória por 3 a 0 na Arena da Amazônia, pela semifinal da competição continental.

Agora, as santistas, que estão invictas e com 100% de aproveitamento, vão buscar o tri contra o Atlético Huila no próximo domingo, às 21h30 (de Brasília), de novo no estádio de Manaus. As colombianas superaram o Iranduba, time brasileiro, nos pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal.

Comandadas pela ex-técnica da Seleção Brasileira, Emily Lima, as Sereias não conseguiram se impor no primeiro tempo, chegaram a sofrer alguns sustos e viram Vivas, a goleira venezuelana de 16 anos do Colo-Colo brilhar.

Na etapa final, porém, não teve como segurar o Santos. As meninas partiram para cima de vez e atropelaram. Chú marcou dois gols em menos de cinco minutos. Pouco depois, Muñoz foi expulsa e facilitou as coisas para o Peixe. Bom para Sandrinha, que deixou sua marca e fechou o placar.