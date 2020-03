Sem seu treinador, Santos vence o Grêmio fora de casa pelo Brasileiro feminino

As Sereias da Vila entraram em campo neste domingo para enfrentar o Grêmio sem seu treinador, Guilherme Giudice, que ficou em Santos devido ao tratamento de um câncer. Sendo assim, a vitória por 2 a 0 das visitantes em Novo Hamburgo foi comandada pela auxiliar Sandra dos Santos.

Com a vitória, o Santos mantém os 100% de aproveitamento no Brasileiro feminino, mas fica em segundo lugar, pois a Ferroviária segue na liderança pelo saldo de gols. A próxima partida do time de Cristiane será contra Audax Osasco, em casa. Já o Tricolor Gaúcho cai duas posições e é o oitavo colocado.

O primeiro tempo terminou com o placar zerado, mas o Santos se impôs na segunda etapa e conseguiu a vitória. As Sereias abriram o placar com um gol contra de Ju Oliveira, após cobrança de escanteio. Quem ampliou a vantagem foi Larissa, que acertou belo chute de fora da área, marcando um golaço e definindo a vitória do Santos.

Confira outros resultados do Brasileirão Feminino:

Audax Osasco 1 x 2 Iranduba do Amazônia

São José 6 x 0 Vitória

Minas ICESP 2 x 3 Flamengo