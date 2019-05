São Paulo vence Palmeiras no Paulista feminino com gol do meio de campo

Em partida disputada na manhã deste sábado, no Pacaembu, o São Paulo derrotou o Palmeiras por 2 a 1 em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista de futebol feminino. O Tricolor abriu o placar com Valéria e viu o Verdão deixar tudo igual com Bianca. Logo em seguida, Ary marcou um gol de placa do meio de campo e sacramentou a vitória para o time do Morumbi.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo São Paulo, aos 11 minutos do primeiro tempo. Valéria recebeu pela esquerda na intermediária e encontrou fez belo passe por trás da zaga para Jaqueline, que dominou e finalizou de direita, cruzado e rasteiro. Sete minutos depois, o Palmeiras chegou ao empate. O Tricolor saiu jogando errado, Carla Nunes enfiou para Bianca, que saiu na cara da goleira e finalizou de leve, de bico, para mandar a bola para a rede.

O São Paulo voltou à frente do placar com um golaço do meio de campo. Aos 45, a camisa 10 Ary recuperou a bola um pouco à frente da linha que divide o gramado e arriscou de cobertura. A bola viajou toda a metade do campo e encobriu a goleira, que até tocou na bola, mas não evitou o gol.

Com a vitória, o São Paulo se isolou na liderança do grupo A, com 17 pontos somados. Na próxima rodada, o time visita a Ferroviária, no domingo da semana que vem, às 15h. Enquanto isso, o Palmeiras permaneceu na terceira colocação, com 12 pontos. O próximo compromisso da equipe é contra o Internacional de Franca, no mesmo dia e horário.