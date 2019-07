São Paulo vence Palmeiras na ida das semifinais do Brasileiro Feminino A2

No primeiro Choque-Rei válido pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino A2, deu Tricolor. Jogando neste domingo no Pacaembu, o São Paulo bateu o Palmeiras por 1 a 0 e abriu vantagem na busca de uma vaga na decisão.

O único gol da partida foi anotado pela atacante tricolor Ottilia, aos 11 minutos da 2ª etapa. Bruna recebeu na ponta esquerda e buscou Ottilia dentro da área, a camisa 27 recebeu e teve categoria para girar para cima da marcadora e finalizar na saída da goleira.

O time alviverde teve uma grande chance na primeira etapa, em pênalti assinalado aos seis minutos. Na cobrança, porém, Maressa colocou muita força na bola, que acabou explodindo no travessão.

Com a vantagem, o São Paulo joga pelo empate na volta, que acontece no próximo dia 11 de agosto, ás 14h (horário de Brasília, no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo, interior de São Paulo, para avançar.

Independente de quem se classificar à final, as duas equipes paulistas já garantiram duas das quatro vagas para o próximo Campeonato Brasileiro Feminino A1. As outras garantidas são Grêmio e Cruzeiro, que se enfrentam na outra semifinal.

O atacante do São Paulo Pablo, que se recupera de lesão no tornozelo, foi ao Pacaembu para assistir o Choque-Rei e apoiar o time feminino do Tricolor.