Santos faz 6 a 0 em bolivianas e encaminha classificação na Libertadores

Nesta sexta-feira, o Santos recebeu o Deportivo Ita (BOL) e aplicou sua segunda goleada, em dois jogos, na fase de grupos da Libertadores feminina. Na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), as Sereias da Vila não tomaram conhecimento da equipe adversária e venceram por 6 a 0.

Totalmente recuadas, as bolivianas conseguiram resistir por 17 minutos, mas Juliete tratou de abrir o placar para as brasileiras. Seis minutos depois, Alanna ampliou e, pouco antes do intervalo, Maria fez o terceiro.

Mesmo com a vantagem confortável no placar, o Santos não se contentou e continuou indo para cima do Deportivo ITA na etapa final. Brena fez dois gols em dois minutos e transformou a vitória em goleada já na metade do segundo tempo. Pouco antes do fim, Camila deu números finais ao confronto, anotando o sexto do time paulista.

Com o resultado, as Sereias deixam bem encaminhada a classificação para as semifinais da Libertadores feminina, precisando de um simples empate na última rodada para assegurar a vaga. O duelo será contra o Sport Girls (PER), enquanto as bolivianas, já eliminadas, encaram o Colo-Colo (CHI).

O Santos é líder do Grupo B, com seis pontos ganhos, três a mais que as vice-líderes chilenas e as terceiras colocadas peruanas. O Deportivo ITA, com zero, é o lanterna. A rodada final será disputada nesta segunda-feira, dia 26 de novembro.