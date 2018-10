Santos e Corinthians abrem final do Paulista Feminino nesta terça

Santos e Corinthians abrem a final do Campeonato Paulista Feminino nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A decisão será no sábado, no Parque São Jorge.

A entrada será franca na Vila e a torcida será única. Os portões do estádio serão abertos às 18h30, duas horas antes da bola rolar. Os bilhetes serão distribuídos nas catracas, não sendo necessário passar pelas bilheterias.

Para atrair o público, o Peixe fará sorteios durante a partida: cinco pares de ingressos para Santos x Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, camisas oficiais das Sereias e do time masculino autografadas, três visitas ao CT Rei Pelé e outros produtos.

FICHA TÉCNICA

Santos x Corinthians

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Leandra Aires Cossette e Veridiana Contiliani Bisco

SANTOS: Michele, Maurine, Carol Arruda, Camila e Juliete; Sandrinha, Brena e Angelina; Ketlen, Rosana e Chú.

Técnica: Emily Lima

CORINTHIANS: Tainá; Katiuscia (Marcela), Ingrid, Aninha (Diany) e Gabi Zanotti; Milene, Maga, Yasmim e Paulinha; Tamires e Nenê (Carina).

Técnico: Arthur Elias.