Palmeiras e São Paulo empatam pelo Campeonato Paulista Feminino

Em Choque-Rei válido pelo Campeonato Paulista Feminino, Palmeiras e São Paulo ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado pela primeira rodada da 2ª fase do estadual. O clássico teve mando do Alviverde no Estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo, interior do estado.

A equipe tricolor abriu o placar na primeira atacante com a atacante Ottilia, em cabeçada após cobrança de escanteio. O Verdão deixou tudo igual na segunda etapa, com tento anotado por Rebeca, também de cabeça após escanteio.

Com o resultado, as equipes ficam empatadas na classificação do grupo 3, que é liderado pelo Santos, que bateu o lanterna São José por 2 a 0 na estreia da 2ª fase.

Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar em Vinhedo no próximo domingo dia 11, às 14h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O Tricolor venceu a partida de ida por 1 a 0 no Pacaembu e tem a vantagem do empate para chegar a final. Os dois clubes já garantiram vaga na primeira divisão do torneio na próxima temporada.