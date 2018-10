Melhor técnico do Paulista pede olhar urgente para a base do futebol feminino

Melhor campanha, vice-campeonato e agora melhor técnico. Essa é a história de Arthur Elias, treinador do Corinthians, no Campeonato Paulista de futebol feminino de 2018, que recebeu o prêmio da Federação Paulista de Futebol na noite desta segunda-feira. Após o evento, o comandante exaltou a campanha de seu time, mas fez questão de ressaltar a necessidade de se pensar nas categorias de base da modalidade.

“Nós precisamos pensar o mais rápido possível nas categorias de base. Isso é o futuro, aquilo que a modalidade precisa para conseguir colocar jogadoras em um nível bom em todos esses clubes que vão precisar ter o futebol feminino. Então a formação, no meu ponto de vista, é algo que cada clube precisa olhar com um pouco mais de atenção para a gente realmente poder falar em desenvolvimento”, pontuou em entrevista à Gazeta Esportiva.

Veja também:

FPF premia craque e seleção do Paulista feminino de 2018

Seguindo a linha crítica, Arthur Elias também analisou o atual cenário do futebol feminino do Brasil, destacando o potencial de crescimento da modalidade.

“Tem bastante a melhorar, sem dúvida. Mas tem muita margem para crescer. Hoje vejo um campeonato mais organizado, as equipes também, nossa organização de jogo muito mais competitiva, a gente dando oportunidade para muitas atletas. Mas ainda pode melhorar. Porque o mercado de fora leva grande parte das nossas jogadoras de alto nível. Então a gente tem muita coisa boa acontecendo, clubes abrindo as portas ao futebol feminino. E o importante é que quem for fazer, quem for trabalhar com a modalidade trate-a com respeito e dê toda a estrutura necessária, porque não tenho dúvida nenhuma que as atletas respondem quando tem condição de trabalho”, completou.

O Corinthians tem um duelo decisivo nesta quinta-feira, quando recebe às 20h (de Brasília), no Parque São Jorge, a equipe do Flamengo pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro. Na partida de ida, as Mosqueteiras acabaram derrotadas por 2 a 1.

*Especial para a Gazeta Esportiva