Embalado, Corinthians vence Flamengo na semifinal do Brasileirão feminino

Jogando no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 1. na tarde deste domingo, pelo jogo de ida das semifinais do Brasileirão feminino.

O Corinthians começou superior na primeira etapa e criou uma chance de gol aos 3 minutos, com um bom cruzamento de Thamires, que Giovanna não conseguiu aproveitar.

A pressão inicial do Timão, no entanto, foi suportada pelo Flamengo, que respondeu aos 14 minutos com um chute perigoso de Rafaela Barros. O Corinthians não se intimidou e seguiu em busca de abrir o placar. Aos 18, Pardal deu uma meia-bicicleta e quase marcou um golaço.

Quando o jogo aparentava estar em condição de equilíbrio, o Corinthians mostrou mais efetividade no ataque. Aos 34 minutos, Erika aproveitou um bom passe de Victoria para balançar as redes, e o primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Timão.

Ao começar o segundo tempo, o Corinthians ainda ditava o ritmo do jogo, mas o Rubro-Negro conseguia suportar a pressão.

Nesse cenário, o Flamengo chegou ao gol de empate aos 18 minutos, quando Ana Carla aproveitou uma bola rebatida para finalizar no canto.

A reação do Flamengo, no entanto, foi frustrada com um gol de Victoria Albuquerque, que aos 30 minutos aproveitou um rebote para finalizar de primeira e consolidar o placar do jogo.

O jogo de volta das semifinais do Brasileirão feminino está marcado para o dia 15 de setembro. Desta vez, as equipes se enfrentarão no Parque São Jorge.