Corinthians vence primeira partida da decisão do Brasileirão feminino

Na tarde deste sábado, o Corinthians derrotou a equipe do Rio Preto pela primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro feminino. A gol que garantiu a vitória corintiana por 1 a 0 no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, foi marcado por Adriana. A partida de volta da final acontece na próxima sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), na Fazendinha.

A equipe da capital paulista foi melhor por quase toda a partida. Mesmo jogando fora de casa, o Timão foi mais perigoso no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, Adriana recebeu boa bola e tentou tirar do alcance da goleira adversária, porém a bola acabou passando rente a trave.

Mesmo sem conseguir criar tantas chances de perigo, o Corinthians tinha uma posse de bola maior e era pouco testado na defesa. A posse rendeu resultado e aos 46 minutos, Marcela se saiu bem pela esquerda e cruzou para a Adriana desviar de cabeça e marcar o gol da vitória.

O gol marcado nos últimos instantes do primeiro tempo não alterou na maneira do Corinthians jogar, e a equipe seguiu melhor na segunda etapa. Com menos de um minuto de segundo tempo Ana Vitória tentou arriscar da entrada da área e por pouco Marcela não conseguiu ampliar para o Corinthians na sobra do desvio no chute da companheira.

O Rio Preto conseguiu chegar com perigo em algumas poucas oportunidades na segunda metade, sobretudo através das bolas paradas. Aos 15 minutos, Suzana cobrou uma falta com perigo e exigiu uma linda defesa da goleira Lelê.

Nos minutos finais a equipe corintiana não se arriscou muito no ataque e apenas administrou a vitória na casa do adversário. Com o resultado, o Timão agora possui a vantagem do empate para a partida de volta da decisão, marcada para a próxima sexta-feira.