Corinthians vence Ferroviária e conquista a Copa Libertadores Feminina

O Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0 nesta segunda-feira e faturou o título da Copa Libertadores Feminina, em Quito, no Equador. Na reedição da final do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro teve sua revanche e superou o rival paulista.

O troféu é o segundo da equipe da capital, após conquista de 2017. A campanha alvinegra contou com cinco vitórias e um empate. No mata-mata, a equipe de Arthur Elias eliminou o Santiago Morning e o América de Cali até chegar à decisão.

Na primeira final brasileira da competição, o Timão foi para cima e tentou fazer o gol a todo momento. Na primeira metade, contou com as melhores chances e até colocou a bola para dentro, mas o gol de Tamires foi anulado de forma errada aos nove minutos.

A pressão surtiu efeito no segundo tempo. Aos 28 minutos, o Corinthians aproveitou o contra-ataque e, após passe de Tamires, Giovanna Clivelari recebeu e bateu cruzado para abrir o placar.

O tento definitivo saiu aos 44 minutos. Em jogada de Juliete e Victoria Albuquerque, as corintianas tabelaram e a lateral bateu cruzado para sacramentar a conquista.

3º colocado

Na decisão do 3º lugar, o América de Cali derrotou o Cerro Porteño por 3 a 1. Robledo balançou duas vezes e Pulgarin completou para as colombianas. As paraguaias descontaram com Aguero.