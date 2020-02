Corinthians bate o Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão Feminino

O Campeonato Brasileiro Feminino começou e logo com um Derby. Neste domingo, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram, em Vinhedo, pela 1ª rodada da competição. Bastante pegado, o jogo terminou com a vitória da equipe do Parque São Jorge por 3 a 1.

O Timão saiu na frente no começo do primeiro tempo. Aos seis minutos, Tamires levantou a bola na área e Giovanna Crivelari cabeceou para o fundo do gol. Mas, apenas cinco minutos depois, veio a resposta do Palmeiras. Carla Nunes matou no peito e chutou de esquerda para marcar um golaço de fora da área.

Com o empate no placar, o Corinthians passou a controlar as ações do jogo. Nas melhores oportunidades das atuais campeãs da América, a goleira palmeirense Vivi fez boa defesa em cobrança de falta de Victoria Albuquerque e, mais tarde, a própria Victoria perdeu grande chance após cruzamento rasteiro de Cacau.

Na segunda etapa, o Palmeiras equilibrou a partida. Quando o Alviverde era melhor no jogo, um balde de água fria para a torcida presente em Vinhedo. Aos 21 minutos, bola levantada para Grazi na área, que girou para cima da marcação e finalizou de canhota, anotando um lindo gol.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Dez minutos depois, cobrança de falta na área do Verdão e Erika subiu sozinha para ampliar o placar e sacramentar a vitória corintiana. Terceiro gol do Timão e o terceiro que surgiu de uma bola levantada.

Na 2ª rodada do Brasileirão Feminino, o Palmeiras visita o Vitória, na próxima quarta-feira. Já o Corinthians joga na quinta, contra o Avaí Kindermann.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com