Brasil empata com Inglaterra e sobrevive na Copa do Mundo sub-20

Nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira feminina de futebol voltou a tropeçar na Copa do Mundo sub-20, realizada na França. Pela segunda rodada do Grupo B, a Amarelinha ficou no empate por 1 a 1 com a Inglaterra, na cidade de Lehón, e agora tem que torcer por um tropeço do México diante da Coreia do Norte na outra partida para seguir viva na competição. Georgia Stanway abriu o placar parta as britânicas e Ariadina igualou, já nos acréscimos do segundo tempo.

O Brasil ainda estudava a seleção adversária quando sofreu o baque. Logo aos 11 minutos, a árbitra marcou pênalti para as inglesas em disputa na grande área. Stanway foi para a cobrança e, com toda a frieza de uma camisa 10, colocou a bola no canto superior esquerdo, sem chances de defesa por parte da goleira Kemelli.

A seleção verde e amarela esboçou uma reação ainda no primeiro período, mas, nitidamente nervosa pelo resultado negativo, acabou se desorganizando um pouco dentro de campo, mostrando dificuldade para criar as jogadas e apostando excessivamente nas bolas longas.

Na etapa final, a atuação das brasileiras melhorou e, com o time mais ajeitado, partiu em busca do resultado frente a uma Inglaterra fechada em seu campo de defesa. Trocando passes com mais calma, a Seleção criou mais oportunidades e, depois de muito sofrer, conseguiu o empate nos acréscimos da partida. Após disputa de bola na entrada da área, Ariadina chutou no cantinho e igualou o marcador.

O Brasil é o terceiro colocado do Grupo B, com um ponto ganho. A lanterna é a Coreia do Norte, que ainda não pontuou. As inglesas são as líderes, com seis pontos e classificação garantida às quartas de final, enquanto o México, com três pontos, é o vice. A Amarelinha só sobrevive na competição em caso de um tropeço das mexicanas contra as norte-coreanas, ainda nesta quarta, a partir das 11h30 (no horário de Brasília).