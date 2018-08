Frustrado com atuações, Jonathas diz se sentir um “perna de pau”

A derrota do Corinthians para o Grêmio no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, rendeu críticas da torcida quanto a atuação do time comandado por Osmar Loss e a opção do treinador por atletas que não estão rendendo, como é o caso de Jonathas. Escolhido para substituir Jadson no segundo tempo, o atacante teve mais uma atuação ruim, reconhecida na zona mista da Arena.

Neste domingo, o centroavante contratado em junho junto ao Hannover, da Alemanha, resolveu interagir com torcedores nas redes sociais a fim de explicar e esclarecer algumas das críticas que vem recebendo pelo rendimento dentro de campo. De acordo com o jogador, sua evolução foi atrapalhada pela lesão e as atuações ruins são uma realidade, admitindo até mesmo seu sentimento atual de “perna de pau”.

“Às vezes eu chego em casa e falo comigo mesmo: p…, que perna de pau! Estou irreconhecível. Mas isso faz parte e com o passar dos jogos, pegando ritmo, me sentindo mais à vontade, tudo vai dar certo, podem acreditar”, disse Jonathas durante a “live” em sua conta do Instagram.

“Ruim, perna de pau, estou me sentindo assim. Estou chateado comigo mesmo, mas tenho que ter paciência, quando eu cheguei eu sabia que seria assim. A gente quer que as coisas aconteçam rápido, mas tem que ter tempo. Tudo acontece na hora certa”, completou o atacante.

Assim que chegou ao Corinthians, Jonathas foi escolhido por Loss como a alternativa para tentar suprir a falta de gols dos atletas de frente do time. Porém, as atuações inconsistentes e a lesão na partida contra o Cruzeiro minaram as oportunidades e a sequência da contratação, que ainda não caiu nas graças da Fiel.

“No jogo de ontem [contra o Grêmio] errei um passe lá que pqp. É coisa que acontece quando a fase está ruim, aumenta muito. Mas aquilo não posso errar nunca. Bola para frente”, ressaltou o centroavante, que marcou seu primeiro gol pelo alvinegro no clássico Majestoso contra o São Paulo.

