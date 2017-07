Fora dos planos de Dorival, Wesley negocia a sua saída do São Paulo

O volante Wesley está próximo de deixar o São Paulo. Fora dos planos do técnico Dorival Júnior, o jogador já negocia a rescisão do seu contrato, com validade até o final de 2018, e deverá ter novo clube em breve.

Com 82 jogos disputados e dois gols marcados como são-paulino, Wesley chegou ao Morumbi no princípio de 2015, quando estava afastado pelo Palmeiras. No São Paulo, o jogador revelado pelo Santos também enervou parte da torcida.

Wesley participou normalmente do treinamento do São Paulo da tarde desta quinta-feira. Um dia antes, no entanto, não estava relacionado pelo técnico Dorival Júnior para a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Dois dos reforços que o São Paulo contratou recentemente, anunciados com pompa, atuam na mesma posição de Wesley – Hernanes e Petros. Além deles, Dorival Júnior conta com o prata da casa Araruna para o setor.