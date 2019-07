Flamengo faz homenagem ao vascaíno João Gilberto

No momento de saudade, a rivalidade fica de lado. Desta forma, o Flamengo utilizou as redes sociais para uma citação a João Gilberto, que morreu neste sábado aos 88 anos. O pai da Bossa Nova era torcedor declarado do Vasco, mas recebeu uma homenagem do Rubro-Negro.

“O gênio da Bossa Nova, que ajudou a projetar a cultura brasileira para o mundo, nos deixou. Mas a sua obra jamais será esquecida. Obrigado, João Gilberto!”, descreveu o perfil do Flamengo no Instagram.

O velório de João Gilberto está previsto para a manhã desta segunda-feira, no Teatro Municipal do Rio. O público poderá se despedir do músico até às 14 horas.